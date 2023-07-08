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Şile'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Sel Felaketi

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Şile'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Sel Felaketi
İstanbul'un Şile ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Ayrıca, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu Deresi de taştı. Sel felaketi sonucunda 2 kişi mahsur kaldı ancak Sahil Güvenlik, Jandarma ve diğer ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Değirmençayı Mahallesi'nde Su Baskınları

Şile ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı iş yerleri su altında kaldı.

Göksu Deresi Taştı

Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu Deresi de aşırı yağıştan dolayı taştı. Sel felaketi sonucunda 2 kişi mahsur kaldı ve kurtarılmaları için Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekipleri, selde mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtardı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma çalışmalarının başarılı olduğunu duyurdu.

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