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Şili Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:55
Şili Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Şili Açıklarında Deprem: 6,2 Büyüklüğünde

Şili'nin kıyılarına yakın bir bölgede, 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu belirtti. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.

Can ve Mal Kaybı Yok

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı, ayrıca herhangi bir can ya da mal kaybı bildiriminin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Şili'nin Sismik Aktifliği

Şili, dünya genelinde sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olarak biliniyor. Bu ülke, "Ateş Çemberi" adıyla anılan Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer almakta.

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