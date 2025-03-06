Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti

Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden biri olan Şili'nin kuzey bölgesinde 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası olduğunu bildirdi.

Depremin Detayları

Yerel saatle 13.21'de meydana gelen depremin derinliği 96 kilometre olarak kaydedildi. Ayrıca, depremin hemen ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Şili'nin Sismik Özellikleri

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer alan Şili, "Ateş Çemberi" olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde konumlanmaktadır. Ülke tarihinde, 27 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, beraberindeki tsunami ile birlikte 500'den fazla can kaybına yol açmıştı.