Şili'de orman yangınları ile mücadele sürüyor: Yangınlarda 64 kişi hayatını kaybetti

Şili'deki orman yangınları nedeniyle ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. CNN'in verdiği bilgiye göre, Şilili yetkililer, yangınların en çok zarar verdiği bölgelerde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını sürdürdüklerini duyurdu. Yetkililer, Valparaiso bölgesindeki orman yangınlarının yaklaşık 1400 eve zarar verdiğini de bildirdi.

Şili'nin merkez ve güney bölgelerindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artabileceğini söyleyen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, pazartesi ve salı günlerinin Ulusal Yas Günü olarak ilan edildiğini duyurdu. Boric, yangınların vurduğu bölgelere askeri destek sağlanacağını ve gerekli tüm kaynakların seferber edileceğini kaydetti.

Şili'de orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyeciler, 40 yangını söndürmeyi başardı, ancak 29 yangın hâlâ devam ediyor. Şili medyasında yer alan bir habere göre, Valparaiso'ya yakın Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla büyüdüğünü ve bazı köylerin boşaltıldığını açıkladı.

Orman yangınları sebebiyle OHAL ilan edildiğini X sosyal medya hesabından duyuran Devlet Başkanı Boric, yangınların kontrol altına alınması için çalıştıklarını söyledi. İçişleri Bakanı Toha ise yangınların bir kısmının "bilerek" çıkarıldığına inandıklarını belirtti.