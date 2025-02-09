Şili'de Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Şili'de Yangın Felaketi: Olağanüstü Hal İlanı

Şili, son derece tehlikeli orman yangınlarıyla mücadele ederken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Yangınların, 131 kişinin ölümüne yol açtığı ve 300'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaşanan felakete yönelik yeni önlemleri duyurdu.

Yeni Tedbirler ve Sokağa Çıkma Yasakları

Boric, düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının çoğunun kasıtlı olduğu düşünüldüğünü belirtti. Yangınların yoğun olarak yaşandığı Nuble ve Maule bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca, suç eylemleriyle mücadelenin bir parçası olarak sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını vurguladı.

Yangınlarla İlgili Gözaltılar

Yerel yetkililer, şu anda Şili'nin farklı bölgelerinde yaklaşık 15 yangın sürdüğünü ve bu yangınların yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle daha da büyüdüğünü ifade etti. Yangınlar ile bağlantılı olduklarından şüphelenilen 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.