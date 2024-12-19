Şili Devlet Başkanı Boric, Netanyahu'yu Savaş Suçlusu İlan Etti

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaştaki eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Başkent Santiago'da düzenlenen "Filistin Noel'i Beytüllahim'den Şili'ye Umut Işığı" etkinliğine katılan Boric, Gazze'ye yönelik saldırılar sebebiyle Netanyahu'yu hedef aldı.

Boric, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İnsanlığın savunulmasında yarım tedbirlere yer yoktur. İnsanlığı savunmak için bugün burada toplandık. Sadece Gazze'deki olanlardan değil, aynı şekilde Batı Şeria'da olup bitenlerden de acı duyuyoruz ve sarsılıyoruz," dedi.

Boric, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu tekrar vurgularken, "Barbarlık türleri arasında seçim yapmak zorundaymışız gibi görünüyor ancak seçim yapmak zorunda değiliz. Ben insanlığı tercih ediyorum ve Binyamin Netanyahu'nun yaptığı bir savaş suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur," ifadelerini kullandı.

Noel'in değerlerine de dikkat çeken Boric, "Noel, dünyanın her yerinde dayanışma ve insan onuruna saygı gibi temel değerlere olan bağlılığımızı yenilemeye davet ediyor. Pasif izleyiciler olmayacağız. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve her yaştan masum insanlara karşı bilinçli olarak yöneltilen bu kadar çok adaletsizlik ve acıya seyirci kalmadık, kalmayacağız," şeklinde konuştu.

Boric, barış çabalarının iki katına çıkartılması gerektiğini savunarak, Şili'deki Filistin Topluluğunun 2021'den beri süregelen bu geleneğinin önemini vurguladı. Bu etkinliğin düzenlenmesi, Şili'de yaklaşık 500 bin Filistin asıllı kişinin yaşadığını da gözler önüne serdi.