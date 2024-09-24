Şili Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Orta Doğu'daki Rolünü Vurguladı

Şili Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Rolünü Öne Çıkardı

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgede olumlu bir katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Filistinli Nüfusa Dikkat Çekti

Ülkesinde yaşayan birçok Filistinli olduğuna vurgu yapan van Klaveren, İsrail ve Gazze arasındaki çatışmayı yakından takip ettiklerini belirtti. Orta Doğu'daki mevcut gerginlikten derin endişe duyduğunu dile getiren van Klaveren, "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynayabilir," ifadelerini kullandı.

Ateşkes Çağrısı

Van Klaveren, daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, Gazze için acil ateşkes çağrısında bulundu. "Çok uzun zaman geçti. Çok fazla ölü var ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri devam ediyor," şeklinde konuştu.