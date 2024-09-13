Şili, İsrail'e Karşı Açılan Soykırım Davasında Müdahil Oluyor

Şili, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olduğunu duyurdu. UAD, ülkelerin görüşlerini sunmalarını talep etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:39
Şili, İsrail'e Karşı Açılan Soykırım Davasında Müdahil Oluyor

Şili'nin Müdahillik Bildirimi

Şili, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı başlattığı soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Şili'nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında yaptığı resmi bildirimle gerçekleşti.

Gerekçe ve Dikkat Çekilen Hususlar

UAD açıklamasında, Şili'nin bu müdahilliğinin altında yatan gerekçe olarak, soykırım sözleşmesinin ilgili maddelerinin yorumuna dair kendi görüşlerini paylaşma arzusunu yansıttığı belirtildi. Ayrıca, üst düzey Israilli yetkililerin soykırımı andıran ifadelerinin durumun ciddiyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

Diğer Müdahil Ülkeler

Şili, bu davaya müdahil olan 8. ülke olurken, daha önce Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya ve Türkiye de benzer bildirimlerde bulunmuştu. UAD, davanın seyrine ilişkin olarak Güney Afrika ve İsrail'i, Şili'nin müdahale talebine yönelik yazılı görüşlerini sunma konusunda davet etti.

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