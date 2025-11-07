Silifke'de Otomobil Takla Atıp Eve Çarptı: Sürücü Mahmut Besim Uğuz Öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde D-400'de kontrolünü kaybeden otomobil takla atıp bir evin duvarına çarptı; sürücü Mahmut Besim Uğuz hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:39
Kaza D-400 Karayolunda Meydana Geldi

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Burunucu mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Besim Uğuz idaresindeki 33 VR 011 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araçta sürücü ağır yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza Soruşturuluyor

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

