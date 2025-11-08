Silifke'de Takla Atan Otomobil: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde refüje çarpıp takla atan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:38
Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 33 ABR 139 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2'si ağır olmak üzere yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Selman Haskan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

