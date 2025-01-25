Silifke Yoğurdu, Avrupa Sofralarına Girmeye Hazırlanıyor!

Silifke Yoğurdu, Avrupa'nın Tabağında

Mersin'in eşsiz lezzetlerinden biri olan Silifke yoğurdu, Avrupa Birliği'nden aldığı coğrafi işaret tescili ile uluslararası arenada yer bulmaya hazırlanıyor. Yörük kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen bu yoğurt, hem üreticiler hem de tüketiciler için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Coğrafi İşaret Tescili Sevinci

2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili verilen Silifke yoğurdu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının ardından AB'den tescil aldı. Bu gelişme, çiftçilerin yüzünü güldürtürken, Avrupa pazarında tanınabilirliğin de artacağı öngörülüyor.

“Üreticilerimizin Önünü Açacak”

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, bu tescilin çiftçiler ve Türk girişimcileri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Kaynar, “Silifke'de üretilen yoğurdun artık Avrupa pazarlarına girmesi, ülkemize daha fazla gelir ve döviz girdisi sağlayacak” dedi. Ayrıca, uluslararası fuarlara katılmayı hedefleyen Kaynar, dünya genelinde yoğurdu tanıtmak için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Özgün Lezzet

Silifke yoğurdunun ayırt edici özellikleri hakkında bilgi veren Kaynar, “Ürün, Toros Dağları’ndaki endemik bitkilerle beslenen keçilerin sütü ile hazırlanmakta. Raf ömrü ve aroması açısından Türkiye'de dikkat çekici bir çeşit” şeklinde konuştu.

Başarı ile Gururlanıyoruz

Yoğurt üreticisi Zekeriya Şenel ise uzun yıllar verdikleri emeklerin bu tescille taçlandırılmasından dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Silifke yoğurdunun Avrupa’ya açılmasının, yerel üreticilere büyük avantajlar sağlayabileceği belirtiliyor.

Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.