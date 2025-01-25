DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Silifke Yoğurdu, Avrupa Sofralarına Girmeye Hazırlanıyor!

Silifke yoğurdu, AB'den aldığı coğrafi işaret tescili ile Avrupa pazarlarına açılarak üreticiye ve ihracata katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:58
Silifke Yoğurdu, Avrupa Sofralarına Girmeye Hazırlanıyor!

Silifke Yoğurdu, Avrupa'nın Tabağında

Mersin'in eşsiz lezzetlerinden biri olan Silifke yoğurdu, Avrupa Birliği'nden aldığı coğrafi işaret tescili ile uluslararası arenada yer bulmaya hazırlanıyor. Yörük kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen bu yoğurt, hem üreticiler hem de tüketiciler için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Coğrafi İşaret Tescili Sevinci

2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili verilen Silifke yoğurdu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının ardından AB'den tescil aldı. Bu gelişme, çiftçilerin yüzünü güldürtürken, Avrupa pazarında tanınabilirliğin de artacağı öngörülüyor.

“Üreticilerimizin Önünü Açacak”

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, bu tescilin çiftçiler ve Türk girişimcileri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Kaynar, “Silifke'de üretilen yoğurdun artık Avrupa pazarlarına girmesi, ülkemize daha fazla gelir ve döviz girdisi sağlayacak” dedi. Ayrıca, uluslararası fuarlara katılmayı hedefleyen Kaynar, dünya genelinde yoğurdu tanıtmak için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Özgün Lezzet

Silifke yoğurdunun ayırt edici özellikleri hakkında bilgi veren Kaynar, “Ürün, Toros Dağları’ndaki endemik bitkilerle beslenen keçilerin sütü ile hazırlanmakta. Raf ömrü ve aroması açısından Türkiye'de dikkat çekici bir çeşit” şeklinde konuştu.

Başarı ile Gururlanıyoruz

Yoğurt üreticisi Zekeriya Şenel ise uzun yıllar verdikleri emeklerin bu tescille taçlandırılmasından dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Silifke yoğurdunun Avrupa’ya açılmasının, yerel üreticilere büyük avantajlar sağlayabileceği belirtiliyor.

Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa...

Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa...

Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor
2
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor
3
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
5
AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi
6
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır
7
İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek