Silifke Yoğurdu Yarışması: 52. Uluslararası Silifke Festivali'nde Şampiyonlar Belirlendi

Geleneksel lezzetler festivalde sahne aldı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 52. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, coğrafi işaret belgesiyle tescilli Silifke Yoğurdu için hem yoğurt yapma hem de yoğurt yeme yarışmaları gerçekleştirildi.

Yarışmanın yoğurt yapma etabı, Saray Mahallesi'nde Emekliler Kıraathanesi'nde yapıldı. Önceden mayaladıkları yoğurtları jüriye sunan 15 yarışmacı arasından yapılan değerlendirme sonucu; Dilek Yalnız birinci, Şerife Gezer ikinci, Fatma Dölek üçüncü oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.

Festival kapsamında düzenlenen yoğurt yeme yarışması ise farklı bir heyecana sahne oldu. Bir tepsiye dökülen yoğurt içine gizlenmiş altını bulmak için yarışan 6 katılımcı arasından Cuma Okşit altının sahibi oldu.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, katılımcıları tebrik ederek, coğrafi işaret belgesi sahibi olan tescilli Silifke yoğurdunun türkülere konu olduğunu vurguladı.

Organizasyonda ziyaretçilere yoğurt ikramı yapılırken, halk oyunları ekipleri de gösteri sundu; festival, hem lezzet hem de kültürel zenginlikleri bir araya getirdi.

