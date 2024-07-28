Şilili Motosikletçi Luis La Rivera, İstiklal Sürüşü'nde Tarihi Rotayı Keşfetti

Şilili Motosikletçi Türkiye'deki Tarihi Yolculuğuna Devam Ediyor

Özgür Alantor - Dünya turuna motosikletiyle çıkan Şilili gezgin Luis La Rivera Renteria, Türkiye'de bulunan tarihi İstiklal Yolu’nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı. Yaklaşık 10 gün önce Türkiye’ye gelen Renteria, Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı’na gelen cephanelerin cepheye taşındığı bu önemli rotanın tadını çıkarıyor.

Safranbolu’da Geçen İkili Görüşmeler

Safranbolu'da bulunan Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında "İstiklal Sürüşü"nün haberini öğrenen Renteria, programını değiştirerek bu önemli etkinliğe katılmaya karar verdi. İnebolu'dan başlayarak Anıtkabir'de sonlanacak olan 340 kilometrelik yolu katedecek olan gezgin, daha fazla zaman geçirmek üzere Türkiye'de kalmayı planlıyor.

Tarih ve Kültür Arasında Bir Yolculuk

Renteria, yaklaşık iki ay önce Şili’den yola çıktığını belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Safranbolu'yu keşfettikten sonra burada bu sürüşün yapılacağını öğrendim ve hemen katılmaya karar verdim. Kurtuluş Savaşı’nın tarihi bana çok şey ifade ediyor," dedi.

Tarihin İzinde Bir Motosiklet Yolculuğu

Renteria, yolculuğun kendisine sağladığı duygusal tatmini de ifade etti. "Burada, bu yolda olmak harika. Zaferin bütün yollarını tamamladıktan sonra kendi yoluma devam edeceğim. Bu yolculuk gerçekten çok etkileyici,” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Türk Bayrağı ile Dikkat Çekti

Etkinlikte yer alan Fatih Peker, Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı olarak Renteria'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Renteria’nın motosikletine Türk bayrağı takarak katıldığı kortejin önemine de vurgu yaptı.

Sosyal Medya ve Karşılaşmalar

Celil Özdemir, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Renteria ile yurt dışındaki gezgincilere yardımcı olmak amacıyla kurdukları grubun bulunduğuna dikkat çekti. "Renteria, Türkiye'de nereleri gezebileceğini sorarak bize ulaştı. İstiklal Yolu'nun önemli tarihine katılmak için çok heyecanlı,” dedi.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Şilili motosikletçi Luis La Rıvera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.