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Silivri Cıvata Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri'deki cıvata fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 04:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 04:32
Silivri Cıvata Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri'de Cıvata Fabrikasında Yangın Korkuttu

Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi 6060. Sokak'taki cıvata fabrikasında, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda bulunan yağ kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının başlamasının ardından, olay yerine Silivri itfaiyesinin yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar ve Bakırköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki işçilerin tahliye edilmesinin ardından, itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma başlattı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın içinde bir süre soğutma çalışmaları devam etti.

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