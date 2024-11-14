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Silivri'de Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Silivri'de asansör kabiniyle zemin arasında sıkışan 72 yaşındaki Rahmi Yiğit hayatını kaybetti. Olay, Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:04
Silivri'de Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Silivri'de yaşanan bir trajedi, mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. 72 yaşındaki Rahmi Yiğit, Mimarsinan Mahallesi'nde yaşadığı binada asansörle inmek istediği sırada, asansörün aniden alt kata düşmesi sonucu kabin ile zemin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Yiğit'in yakınlarıyla birlikte asansöre bindği esnada gerçekleşti. Asansör kapısı açıldığında inmek isteyen yaşlı adam, talihsiz bir kaza ile kabin ve zemin arasına sıkıştı. Yakınları hemen durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Yiğit'i sıkıştığı yerden kurtardı. Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 72 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Rahmi Yiğit'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

O sırada meydana gelen olay anı, cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bu trajik olay, asansör güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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