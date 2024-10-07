Silivri'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Darbeden Şüpheli Yakalandı

Silivri'de Eşine Şiddet Uygulayan Zanlı Yakalandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde, boşanma aşamasında olan B.K., karısı S.K.'ye şiddet uygulama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Emniyet Müdürlüğü, 2 Ekim tarihinde Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili hemen harekete geçti. İddiaya göre, B.K., eşi S.K. ile sahilde buluştuğu esnada bir tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında S.K, B.K tarafından darbedildi.

Polisin Müdahalesi

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli kocayı Esenyurt'ta gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulama sonrası, B.K., "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilerek yargı sürecinin başlaması sağlandı.