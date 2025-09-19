Silivri'de Cip Motorunda Doğan 6 Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın Detayları

Silivri'nin Yeni Mahalle mevkiinde, bir arkadaşının cipinden kedi sesi duyan Mustafa Özçelik, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın motor bölümünün alt kısmında yeni doğmuş 6 kedi olduğunu tespit etti.

Kurtarma Çalışması

Ekipler, uzun süren ve titiz bir çalışma sonrasında yavru kedileri bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkardı. Kurtarma sırasında herhangi bir zarar görmedikleri belirlenen yavru kediler, daha sonra teslim alma işlemi için yetkililere verildi.

Sonrası ve Açıklama

Kurtarılan 6 yavru kedi, teslim edildiği Mustafa Özçelik aracılığıyla annelerine kavuşturuldu. Olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Özçelik, "Kedi sesinin geldiğini duyunca, alttan baktık ve yavruları gördük. Titiz bir çalışma sonucu ekipler, 6 yavrumuzu sağlam bir şekilde çıkarttı. Sonrasında kedileri siteye götürüp, annelerine kavuşturduk" dedi.

