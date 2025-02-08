Silivri'de Deniz Suyu Çekildi: Adacıklar Oluştu

Silivri'de Deniz Suyu Çekildi: Rüzgarın Etkisiyle Adacıklar Oluştu

Sivilri sahilinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Bu durum, sahilde kumdan yapılan adacıkların oluşmasına neden oldu.

Çevre sakinleri için tedirginlik yaratan bu görüntülerle ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden esen poyraz rüzgarının etkili olduğunu belirtti.



Rüzgarların Su Seviyesi Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar, suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öte yandan, suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir" dedi. Kuzeyli rüzgarların, Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru taşıdığını ifade eden Toros, bu durumda Bandırma bölgesinde su seviyesinin yükselmiş olabileceğini de vurguladı.

Toros, Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu tür olaylarla sık sık karşılaşabileceğini belirterek, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir" şeklinde konuştu.

Profesör, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkili olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, deniz suyunun çekildiği bölgede dron kamerasıyla görüntü alındı.

Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.

Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.