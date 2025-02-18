Silivri'de İBB Kent Lokantası Açılışı Gerçekleşti

Silivri'de Kent Lokantası Hizmete Girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri'deki Kent Lokantasını düzenlenen bir törenle açtı. Alibey Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantaların 17'incisini açtıklarını ve bugüne kadar toplamda 5 milyon kişiyi misafir ettiklerini açıkladı.

Projenin Amacı ve Kadın İstihdamı

İmamoğlu, kent lokantası kavramının, ülke genelinde vatandaşların karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik bir proje olduğunu vurguladı. Lokantalarda yalnızca kadınların çalıştığını belirten İmamoğlu, bu durumun kadın istihdamında simgesel bir rol oynadığını ifade etti.

Davalar Üzerine Konuştu

Konuşmasında hakkında açılan davalara da değinen İmamoğlu, "Yahu beş tane dava, beşinden... Hani beşi bir yerde oldu. Beşinden bir dava değil, davanın A'sı çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Açılışın Ardından Soruları Yanıtladı

Lokantanın hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, açılış öncesinde ilk servisi gerçekleştirdi. Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılar hakkında da bilgiler verdi. Toplantılarda ön seçim süreciyle ilgili çeşitli görüş alışverişlerinde bulunulduğunu belirtti.

Ön Seçim Süreci Başladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim sürecinin başladığını aktaran İmamoğlu, "Cuma gününe kadar uygun olan kişi ya da kişiler sandık başına gidecek. Cuma günü kimlerin aday olduğu netleşecek." dedi.

Aday Açıklanma Tarihi

Adaylarının 23 Mart'ta belli olacağını da sözlerine ekleyen İmamoğlu, partinin iç dinamiklerinin süreçte önemine vurgu yaptı. "Bu işin dinamik yapıları var. Milletvekillerimizin imza süreçleri var." diyen İmamoğlu, yaşanan süreçlerin kendisi için kıymetli olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Silivri'deki Kent Lokantası hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibey Mahallesi'ndeki lokantanın açılış programına katılarak konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Silivri'deki Kent Lokantası hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibey Mahallesi'ndeki lokantanın açılış programına katılarak konuştu.