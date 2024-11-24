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Silivri'de Kaya Tuzu Çuvallarına Gizlenmiş 100 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Silivri'de düzenlenen operasyonda kaya tuzu çuvallarında gizlenmiş 100 kilogram uyuşturucu bulundu, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:57
Silivri'de Kaya Tuzu Çuvallarına Gizlenmiş 100 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Silivri'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Silivri'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaya tuzu çuvallarına gizlenmiş 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Selimpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda, şüpheli Ş.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu Maddelerin Taşınma Yöntemi Şaşırttı

Yapılan kontrollerde, uyuşturucunun çuvallara yerleştirildiği ve İstanbul'a getirildiği belirlendi. İncelemeler sırasında, uyuşturucu dolu çuvalların diğerlerinden ayırt edilmesi için dikişlerinin farklı ebatlarda ve renklerde yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., çıkarıldığı hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Silivri'de, bir depoya düzenlenen operasyonda kaya tuzu çuvallarına gizlenmiş 100 kilogram...

Silivri'de, bir depoya düzenlenen operasyonda kaya tuzu çuvallarına gizlenmiş 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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