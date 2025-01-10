Silivri'de Minibüs Kazasında 10 Yaralı

Silivri'de hafif ticari aracın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:07
Silivri'de Minibüs Kazasında 10 Yaralı

Silivri'de Feci Kaza: 10 Yaralı

Silivri'de meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, hafif ticari aracın yolcu minibüsüne çarpması sonucunda 10 kişi yaralandı. Olay, Silivri'den Kavaklı Mahallesi istikametine seyir halindeki R.K. tarafından kullanılan şehir içi yolcu minibüsüne, karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki hafif ticari aracın çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada Minibüs Devrildi

Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrilirken, aynı sırada Silivri istikametinde seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki servis minibüsü de kazaya karışan araçlara çarpmamak için yol kenarındaki yeşil alana girdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sırasında yaralanan 10 kişi için olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın minibüse çarpması ve çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmek için minibüse koşması yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
3
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
4
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
5
Esnaf, İSG Hizmetlerini Kendisi Yürütme Hakkına Sahip Olacak
6
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
7
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!