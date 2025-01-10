Silivri'de Minibüs Kazasında 10 Yaralı

Silivri'de Feci Kaza: 10 Yaralı

Silivri'de meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, hafif ticari aracın yolcu minibüsüne çarpması sonucunda 10 kişi yaralandı. Olay, Silivri'den Kavaklı Mahallesi istikametine seyir halindeki R.K. tarafından kullanılan şehir içi yolcu minibüsüne, karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki hafif ticari aracın çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada Minibüs Devrildi

Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrilirken, aynı sırada Silivri istikametinde seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki servis minibüsü de kazaya karışan araçlara çarpmamak için yol kenarındaki yeşil alana girdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sırasında yaralanan 10 kişi için olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın minibüse çarpması ve çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmek için minibüse koşması yer alıyor.