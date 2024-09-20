Silivri'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama

Silivri'de İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu

Silivri'de gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonu sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında uyuşturucu ve binlerce paket kaçak sigara bulunuyor.

İlk Operasyon: Mimarsinan Mahallesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de Mimarsinan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik bir operasyon başlattı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları İ.Ş. ve Y.A.'nın üst aramalarında 265 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan soruşturmalar neticesinde, uyuşturucunun Çanta Mahallesi'ndeki bir depodan temin edildiği öğrenildi. Ekipler, buraya düzenledikleri operasyonda Y.E.P, E.T.G. ve S.V. isimli şahısları gözaltına aldı. Bu operasyonda, 114 gram uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli poşet ve kaplar ele geçirildi.

İkinci Operasyon: Alibey Mahallesi

Devam eden çalışmalarda, 14 Eylül'de Alibey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, bu adrese yönelik başka bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda F.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Bu operasyondan elde edilen bulgular arasında 43 gram esrar, 44 adet elektronik sigara, 3,178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 paket bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3,400 adet hazırlanmış dolu makaron ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6,800 lira para bulundu.

Sonuç ve Tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam edecektir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Silivri'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 178 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Silivri'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 178 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.