Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

Silivri'de yer alan Mimarsinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Operasyon Nasıl Gerçekleşti?

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan bir ikamette uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 200 gram satışa hazır uyuşturucu madde, 1 gram esrar, 20 adet kilitli poşet, 200 ml boş aseton kutusu ve bir sprey kutusu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 19 yaşındaki şüpheli E.D. gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından, şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlik, E.D.'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutukladı.

Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda satışa hazır 200 gram uyuşturucu madde, 1 gram esrar, 20 kilitli poşet, 200 ml boş aseton kutusu, 1 sprey kutusu ele geçirdi.