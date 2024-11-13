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Silivri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Silivri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. 8 Kasım'da gerçekleştirilen operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:25
Silivri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Silivri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanmasına yönelik yaptığı denetimler sırasında, yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisi üzerine Gazitepe Mahallesi'nde bir iş yerine 8 Kasım günü operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 43 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonda toplamda 6 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, şüpheliler M.Ş, H.K ve S.Ö gözaltına alındı.

Hemen ardından, Yenimahalle'deki başka bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda ise 379.44 gram kokain, 98.36 gram sentetik uyuşturucu, 1 enjektör ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Bu operasyonda M.B, F.A, C.U, U.Y, A.K ve J.T yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.U, U.Y ve A.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Ayrıca, 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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