Silivri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Kaçarken Yakalandı

Silivri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul'un Silivri ilçesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir denetim sırasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Kovalamaca ve Yakalanma Anı

Dün, Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşen denetim sırasında taksi içindeki D.K. isimli şüpheli, içinde uyuşturucu bulunan bir karton çantayı taksiye bırakıp kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri, durumu fark ederek peşine düştü.

Şüphelinin Kaçış Çabası

Kovalamaca sırasında D.K, izini kaybettirmek amacıyla kıyafetlerini çıkararak plaja yönelmeye çalıştı. Fakat, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

D.K.'nın takside bıraktığı çantada toplamda 60,21 gram esrar bulunurken, kaçış esnasında çıkardığı pantolonunda ise 2,3 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Ayrıca, Fener Mahallesi'ndeki ikameti ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 133,24 gram uyuşturucu madde daha bulundu.

Adli Süç Süreci

Emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan D.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Silivri'de polis denetimi sırasında içinde uyuşturucu bulunan çantayı taksiye bırakarak kaçmaya çalışan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda, D.K'nin takside bıraktığı çantada 60,21 gram esrar ile kovalamaca esnasında çıkardığı pantolonda klipsli poşetler halinde 2,3 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Polislerce D.K'nin Fener Mahallesi'ndeki ikameti ve iş yerinde yapılan aramada ise 133,24 gram uyuşturucu bulundu.