Silivri'deki Civata Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Silivri'deki Civata Fabrikasında Yangın Çıktı

Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan civata fabrikasında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın, 6060. Sokak'taki yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda yer alan yağ kazanında başladı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

İhbar üzerine, Silivri itfaiye ekiplerinin yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar ve Bakırköy'den de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Şu anda itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.