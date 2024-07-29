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Silivri'deki Otluk Alan Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor

Silivri'de çıkan otluk alan yangını nedeniyle D-100 kara yolu Edirne yönünde trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:51
Silivri'deki Otluk Alan Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor

Silivri'de Yangın Paniği

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan otluk alanda, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yerel itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale etmek üzere bölgeye intikal etti.

Yangın Nedeniyle Trafik Kapatıldı

Yangın olayına ihbar üzerine, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal olay alanına yönlendirildi. Durumun ciddiyeti nedeniyle, D-100 kara yolunun Edirne istikameti tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma, güvenlik önlemlerini artırarak trafiğin akışını kontrol altına almaya çalışıyor.

İtfaiye Müdahale Ediyor

Silivri itfaiyesi, yangının büyümemesi için hızlı ve etkili bir çalışma yürütüyor. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik tüm gücüyle mücadele eden ekipler, yaşanan durumun daha da kötüleşmesini engellemeyi hedefliyor.

Özetle, Silivri'deki yangına müdahale sürerken, trafik önlemleri de alınmış durumda.

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti...

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti...

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti...

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti...

Silivri'de, otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.

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