Silivri Kaymakamlığı'ndan Cezaevi Çevresinde Yasaklamalar

Silivri Kaymakamlığı'ndan Önemli Duyuru
Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemleri önlemek için bir dizi tedbir aldığını duyurdu.
Yasakların Nedeni
Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, 25 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında kamu düzeninin olumsuz etkilenebileceği yönünde ihbarlar alındığı belirtilerek, gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edildi.
Yasaklı Eylemler
Açıklamada, Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde ve çevresinde aşağıdaki eylemlerin yasaklandığı belirtildi:
- Toplanma
- Gösteri ve yürüyüş
- Basın açıklaması
- Röportaj
- Kamera çekimi
- Pankart açma ve taşıma
- Slogan atma
- Çadır kurma
- Yazılı veya sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme
- Cep telefonu ile çekim yapmak
- Fotoğraf çekmek
- Stant açmak
- Eylemsel davranışlarda bulunmak
Bu tür eylemlerin, toplumun huzurunu, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildiğinden, yasaklama ve gerektiğinde yol emniyet kontrolü uygulamalarının yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.