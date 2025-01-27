Silivri Kaymakamlığı'ndan Cezaevi Çevresinde Yasaklamalar

Silivri Kaymakamlığı'ndan Önemli Duyuru

Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemleri önlemek için bir dizi tedbir aldığını duyurdu.

Yasakların Nedeni

Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, 25 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında kamu düzeninin olumsuz etkilenebileceği yönünde ihbarlar alındığı belirtilerek, gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Yasaklı Eylemler

Açıklamada, Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde ve çevresinde aşağıdaki eylemlerin yasaklandığı belirtildi:

Toplanma

Gösteri ve yürüyüş

Basın açıklaması

Röportaj

Kamera çekimi

Pankart açma ve taşıma

Slogan atma

Çadır kurma

Yazılı veya sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme

Cep telefonu ile çekim yapmak

Fotoğraf çekmek

Stant açmak

Eylemsel davranışlarda bulunmak

Bu tür eylemlerin, toplumun huzurunu, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildiğinden, yasaklama ve gerektiğinde yol emniyet kontrolü uygulamalarının yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.