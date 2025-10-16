Silopi'de bıçaklı saldırı: Hamile kadının bebeği öldü

Olayın Detayları

Şırnak'ın Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde, Irak uyruklu ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., J.M.B.B'yi karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulance ile Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalede kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi.

Soruşturma ve Son Durum

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

