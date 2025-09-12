Şimşek: 2025'te Cari Açık GSYH'nin %1,4'ünde Kalacak

Temmuz ödemeler dengesi verileri ve dış finansman görünümü değerlendirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Şimşek, temmuz ayında cari dengenin 1,8 milyar dolar fazla verdiğini ve yıllık cari açığın 18,8 milyar dolar seviyesine gerilediğini anımsattı. Bakan, dış finansman görünümünün de olumlu seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Yılın ilk 7 ayında reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla %163 ve %227 seviyelerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Şimşek, "Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan ayrıca, "2025 yılında cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ekonomik program kapsamında yapılacakların altını çizerek, "Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.