Şimşek: Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş Eylülde de Sürdü

TCMB verileri ve Bakanın değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini NSosyal hesabından değerlendirerek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylül ayında da devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, yaptığı paylaşımda, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Değerlendirmede, 12 ay sonrası beklenti açısından geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde ise 14,3 puan gerileme olduğuna işaret edildi.

Ayrıca, piyasa katılımcılarının beklentisinin 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 seviyesine geldiği kaydedildi.

Şimşek son olarak, söz konusu iyileşmenin sürdüğünü ve bunun mali disiplin ile yapısal reformlar sayesinde dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ettiğini belirtti.