Şimşek: Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş Eylülde de Sürdü

Bakan Şimşek, TCMB'nin 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerini değerlendirerek enflasyon beklentilerindeki düşüşün Eylül'de de devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:23
Şimşek: Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş Eylülde de Sürdü

Şimşek: Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş Eylülde de Sürdü

TCMB verileri ve Bakanın değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini NSosyal hesabından değerlendirerek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylül ayında da devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, yaptığı paylaşımda, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Değerlendirmede, 12 ay sonrası beklenti açısından geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde ise 14,3 puan gerileme olduğuna işaret edildi.

Ayrıca, piyasa katılımcılarının beklentisinin 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 seviyesine geldiği kaydedildi.

Şimşek son olarak, söz konusu iyileşmenin sürdüğünü ve bunun mali disiplin ile yapısal reformlar sayesinde dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yenilendi — Gaziantep
3
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
4
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
5
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
6
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
7
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim