Şimşek-Parmelin Görüşmesi: Türkiye-İsviçre Ekonomik İşbirliği Güçlendiriliyor

Mehmet Şimşek, Guy Parmelin ile Bakanlık'ta görüştü. Görüşmede ekonomik ilişkiler, korumacılık, ticaret ve yatırım ile ilaç-sağlıkta ortak çalışma grubu kararı ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:46
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin ile bir araya geldi. Görüşme Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

Toplantı Katılımcıları

Toplantıya teknik heyetlerin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsviçre Küresel İş Girişim Ajansı Başkan Yardımcısı François Gabella, İsviçre İş Federasyonu Başkanı Christoph Mader ve Bilim Endüstrileri Başkanı Annette Luther katıldı.

Gündem ve Alınan Kararlar

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, jeopolitik gelişmeler ile küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ele alındı. Taraflar, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca ilaç ve sağlık teknolojileri sektörlerinde işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Mehmet Şimşek, görüşme çerçevesinde İsviçreli reel sektör temsilcileri ve finans sektörü yatırımcılarıyla bir araya gelmek üzere İsviçre'ye davet edildi.

Görüşme, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin (solda) ile görüştü.

