Şimşek: Türkiye-Çin İşbirliği Derinleşmeli — Çin'in 76. Yılı Resepsiyonu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'in kuruluşunun 76. yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Resepsiyon ve katılımcılar

Etkinlik, Çin'in Ankara Büyükelçiliğince başkentteki CSO Ada'da verildi. Resepsiyona Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ile çok sayıda davetli katıldı. Program, Çinli sanatçıların dans ve müzik performanslarıyla başladı.

İkili ilişkilere dair mesajlar

Şimşek, konuşmasında Çin'in 76. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye ve Çin'in yüzyıllardır etkileşim halinde olan ve derin bağlara sahip iki güçlü uygarlık olduğunu vurguladı. "Belirsiz ve zorlu zamanlarda yaşıyoruz ve bu, Türkiye ile Çin arasında daha yakın bir işbirliğini gerektiriyor."

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ağustosta Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede alınan kararların ikili ilişkilere rehberlik edeceğini belirtti.

Ekonomi, ticaret ve ulaşım

Şimşek, Çin'in Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı olduğuna dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesi için atılan adımları takdir etti. Alınan kararların bağlantısallığı güçlendirerek daha fazla Çinli turistin Türkiye'ye gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Çinli şirketlerin Türkiye'ye ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Şimşek, çok geniş ölçekli üretim yapan Çin'in "bir başarı hikayesi" olduğunu ifade etti.

Orta Koridor, Kuşak-Yol ve teknik işbirliği

Şimşek, bağlantısallığın ve altyapı koridorlarının refahın yanı sıra barış ve istikrar için de anahtar rol oynadığını vurgulayarak, "Türkiye ve Çin'in Orta Koridor ile Kuşak-Yol Girişimini inşa etmek ve güçlendirmek için yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısının Kasım 2024'te Pekin'de yapılacağını hatırlatan Şimşek, bu toplantıların her yıl veya iki yılda bir düzenlenmesini hedeflediklerini ve teknik komitelerin ilişkileri derinleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Şimşek, yeşil teknoloji, sürdürülebilir tarım, finans, enerji ve diğer sektörlerde diyaloğun güçlendirilmesinin önemine değinerek, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Çin ile ortaklığı ilerletme kararlılığını yineledi.

Büyükelçi Ciang'ın değerlendirmesi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Çin'in 76 yıl içinde hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli toplumsal istikrar sağladığını söyledi. Ciang, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki önemli Küresel Güney ülkesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin ikili ilişkileri geliştirme konusundaki uzlaşısını hayata geçirmek için çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ciang, güvenlik ortaklığının güçlendirilmesiyle karşılıklı güvenin pekiştirilmesi ve Kuşak-Yol Girişimi ile Orta Koridor arasında daha iyi sinerji oluşturulması gerektiğine işaret etti. Ayrıca ekonomi, ticaret, kültür, turizm ve enerji gibi alanlarda işbirliğinin gelişime açık olduğunu vurguladı.

Ciang, BM, G20 ve ŞİÖ gibi çok taraflı platformlarda yakın koordinasyonun sürdürülmesinin ve uluslararası adaletin savunulmasında Türkiye ile birlikte hareket edilmesinin önemine dikkat çekti ve konuşmasını Türkiye ile Çin arasındaki dostluğu kutlayarak sonlandırdı.

Kültürel etkinlik

Konuşmaların ardından Bakan Şimşek ve Büyükelçi Ciang, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Çin Dansının Coşkusu" adlı sanat gösterisini izledi.

Çin'in kuruluşunun 76. yıl dönümü münasebetiyle Çin'in Ankara Büyükelçiliğince başkentteki CSO Ada'da resepsiyon verildi. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (ortada), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağda) katıldı.