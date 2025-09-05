DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
47,94 -0,28%
ALTIN
4.695,62 -0,11%
BITCOIN
4.572.206,55 -0,44%

Şin-Bet Uyardı: Filistin Yönetimi Ekonomik Kriz Nedeniyle 'Çöküş Belirtileri' Gösteriyor

Şin-Bet, Filistin yönetiminin ekonomik krizi nedeniyle çöküş belirtileri gösterdiğini ve bunun Batı Şeria'da gerilimi artırabileceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 00:03
Şin-Bet Uyardı: Filistin Yönetimi Ekonomik Kriz Nedeniyle 'Çöküş Belirtileri' Gösteriyor

Şin-Bet Uyardı: Filistin Yönetimi Ekonomik Kriz Nedeniyle 'Çöküş Belirtileri' Gösteriyor

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Filistin yönetiminin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle "çöküş belirtileri" gösterdiğini belirterek bu durumun güvenlik üzerinde olası yansımalarına dikkat çekti.

Şin-Bet'in Değerlendirmesi

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet, kötüleşen ekonomik durum, artan işsizlik ve emniyet personelinin maaşlarının ödenmemesi gibi faktörlerin Batı Şeria'daki gerilimi daha da tırmandıracağı uyarısında bulundu. Teşkilatın son gözlemlerine göre bölge kırılgan bir yapıya sahip ve bu durumun güvenlik üzerinde etkileri olacaktır.

Filistin yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Yönetiminin Mali Durumu ve Talepleri

Filistin Dışişleri Bakanlığı 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ait fonları serbest bırakması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Bakanlık, İsrail'in uyguladığı "ekonomik darboğaz" politikasının eğitim ve sağlık başta olmak üzere günlük hayatı etkilediğini vurguladı.

Ayrıca, Filistin yönetimi çalışanlarının maaşlarını Mayıs ayı maaşlarını Temmuz ayında ve kesintili şekilde ödediğini bildirdi.

Vergi Fonları ve Gelir Kaybı

1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü uyarınca, İsrail yönetimi kontrolündeki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve bu gelirler döneminde aylık yaklaşık 190 milyon dolar tutarında Filistin hazinesine aktarılıyordu. Ancak İsrail, Filistin'in mahkum ve eski mahkumlara sağladığı ödenekleri gerekçe göstererek 2019'dan bu yana vergi gelirlerinde kesintiye gitti.

Filistin hükümeti bu vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor; bu gelirler toplam devlet gelirlerinin %65'ini oluşturuyor. İsrail'in kesintileri nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Denizli Tavas'ta Devrilen Hafif Ticari Araç: Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı
3
Mozambikli Suç Örgütü Elebaşı Antonio Macamamo Johannesburg'da Öldü
4
Alaattin Köseler Davasında Ara Karar: 13 Tutuklu Tahliye
5
Gündem Özeti — 5 Eylül 2025: Bakan Ziyaretleri ve Öne Çıkan Etkinlikler
6
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
7
İsrail Saldırıları: Gazze'de Son 24 Saatte 76 Ölü, 281 Yaralı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı