Şin-Bet Uyardı: Filistin Yönetimi Ekonomik Kriz Nedeniyle 'Çöküş Belirtileri' Gösteriyor

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Filistin yönetiminin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle "çöküş belirtileri" gösterdiğini belirterek bu durumun güvenlik üzerinde olası yansımalarına dikkat çekti.

Şin-Bet'in Değerlendirmesi

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet, kötüleşen ekonomik durum, artan işsizlik ve emniyet personelinin maaşlarının ödenmemesi gibi faktörlerin Batı Şeria'daki gerilimi daha da tırmandıracağı uyarısında bulundu. Teşkilatın son gözlemlerine göre bölge kırılgan bir yapıya sahip ve bu durumun güvenlik üzerinde etkileri olacaktır.

Filistin yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Yönetiminin Mali Durumu ve Talepleri

Filistin Dışişleri Bakanlığı 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ait fonları serbest bırakması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Bakanlık, İsrail'in uyguladığı "ekonomik darboğaz" politikasının eğitim ve sağlık başta olmak üzere günlük hayatı etkilediğini vurguladı.

Ayrıca, Filistin yönetimi çalışanlarının maaşlarını Mayıs ayı maaşlarını Temmuz ayında ve kesintili şekilde ödediğini bildirdi.

Vergi Fonları ve Gelir Kaybı

1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü uyarınca, İsrail yönetimi kontrolündeki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve bu gelirler döneminde aylık yaklaşık 190 milyon dolar tutarında Filistin hazinesine aktarılıyordu. Ancak İsrail, Filistin'in mahkum ve eski mahkumlara sağladığı ödenekleri gerekçe göstererek 2019'dan bu yana vergi gelirlerinde kesintiye gitti.

Filistin hükümeti bu vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor; bu gelirler toplam devlet gelirlerinin %65'ini oluşturuyor. İsrail'in kesintileri nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.