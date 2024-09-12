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Sinaloa'da Şiddet Olayları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, uyuşturucu karteli şiddeti nedeniyle 4 bölgede okullar kapatıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:36
Sinaloa'da Şiddet Olayları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sinaloa Eyaletinde Eğitime Ara Verildi

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, uyuşturucu kartelinin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle dört bölgede eğitim durduruldu. Söz konusu bölgeler Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio olarak belirlendi.

Vali Rocha'nın Açıklamaları

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, yaşanan şiddet olaylarının eğitim hayatına etkileri hakkında bir basın toplantısı düzenleyerek, "Bu nedenle bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verilmiştir" dedi.

Bağımsızlık Günü Kutlamaları İptal Edildi

Ayrıca, Vali Rocha, 16 Eylül'de Culiacan’ın merkezindeki meydanda yapılması planlanan Bağımsızlık Günü kutlamalarının da iptal edildiğini bildirdi.

Devlet Başkanı'nın Açıklamaları

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şiddet olaylarına dair yaptığı açıklamada, "İki grup arasında çatışmalar yaşanmakta. Bunun halk üzerindeki etkilerini en aza indirmek zorundayız" şeklinde ifadelerde bulundu.

Güvenlik Önlemleri ve Koordinasyon

Obrador, Sinaloa bölgesinde barışı sağlamak amacıyla yeterli sayıda güvenlik gücü konuşlandırılacağını ve ordunun ilgili birimlerle koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.

Son Uyarılar ve Olaylar

Sinaloa Savcılığı, 9-11 Eylül tarihlerinde 16 araç hırsızlığı, 14 adam kaçırma ve 9 cinayet ihbarı alındığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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