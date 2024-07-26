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Sinaloa Karteli'nin İki Önemli İsimleri ABD'de Tutuklandı

Sinaloa kartelinin kurucuları 'El Mayo' ve 'El Chapo'nun oğlu Teksas'ta gözaltına alındı. ABD, uyuşturucu ile mücadelede önemli adım attı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 05:24
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 05:24
Sinaloa Karteli'nin İki Önemli İsimleri ABD'de Tutuklandı

Sinaloa Karteli'nin Önde Gelen İsimleri Teksas'ta Yakalandı

ABD Adalet Bakanlığı, Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucularından Ismael Zambada Garcia lakaplı 'El Mayo' ve Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Teksas'ta tutuklandığını duyurdu.

Yapılan Açıklamalar ve Tutuklama Detayları

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bu tutuklamanın, ABD'de fentanil tüketiminin en büyük sebebi olan Sinaloa karteline önemli bir darbe olduğunu ifade etti. Tutuklanan ikilinin, Teksas'ın El Paso kentinde yakalandığı ve önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacakları kaydedildi.

Örgütün Tarihçesi ve Diğer Tutuklamalar

Sinaloa kartelinin önde gelen isimleri arasında yer alan Ovidio Guzman, bu yılın Şubat ayında Meksika'nın Culiacan kentinde düzenlenen bir operasyonda yakalanmıştı. Eylül ayında ise ABD'ye iade edilmiştir.

'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde süren davada geçtiğimiz yıl müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'daki cezaevlerinden kaçtıktan sonra, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmiştir.

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