Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların savunmaları alındı!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak 22 sanıklı davada, sanıklar Eray Özyağci ve Vedat Balkaya'nın savunmaları dikkat çekti.

SANIK ERAY ÖZYAĞCI'NIN İFADELERİ: "REİSİ VURDUK...

Eray Özyağci, mahkemede verdiği ifadede, Ateş'in ayaklarına ateş ettiğini ve olay sonrası yaşananları anlattı. Özyağci, olay günü motosikletle olay yerine gittiğini ve Doğukan Çep'ten aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Cinayetin ardından İstanbul'a kaçtığını ve sonrasında Yunanistan'a geçerek tutuklandığını ifade etti. Özyağci, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Vedat'a, Doğukan abinin alacak meselesi için biriyle görüşeceğimi, silah sesi duyması halinde korkmayıp beklemesini söyledim. Sonra kafeye oturup Doğukan abimden haber bekledim. Beni arayıp Ateş'in yanında iki kişi var. Ayaklarından vur uzaklaş, diğerleriyle uğraşma' dedi. Yukarıdan aşağıya üç kişinin geldiğini gördüm. Ayaklarına sağlı, sollu ateş ettim ve sonra kaçmaya başladım. Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra 'reisi vurduk, reisi vurduk' diye bir ses duydum."

SANIK VEDAT BALKAYA'NIN SAVUNMASI

Diğer sanık Vedat Balkaya ise mahkemede, suikast öncesinde Doğukan Çep'ten aldığı motorla Ankara'ya geldiğini ve olayın nasıl geliştiğini anlattı. Balkaya, suikast anında kendisinin olay yerinde bulunduğunu ancak Ateş'i tanımadığını ve cinayet planından haberi olmadığını savundu. Tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık Balkaya, suç tarihinden önce Sinan Ateş'i tanımadığını ve öldürülmesinden haberdar olmadığını iddia etti.

Mahkemede yaptığı savunmada Balkaya, "Bana sadece alacak verecek meselesi olduğu söylendi. Eğer vurulma olayı olduğunu bilseydim, cezaevinden yeni çıkmış biri olarak asla yardım etmezdim. Doğukan'ı aradım, Eray tedirgindi, bir şey olduysa bana söyleyin dedim. Gerçek olayın detaylarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde öğrendim. Eray'ın birini vurduğunu orada öğrendim. Beni buraya kandırarak getirdiler. Sinan Ateş'i tanımıyorum, sosyal statüsünü bilmiyorum. Burada birinin vurulacağını, öldürüleceğini bilmiyordum." şeklinde konuştu.

EŞİ ADALET İSTİYOR





Sinan Ateş'in eşi, duruşma öncesinde medya mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"Ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında adaletin hızlı bir şekilde sağlanmasını bekliyoruz. İddianamedeki eksikliklerin giderilerek yeni ve doğru bir iddianamenin hazırlanması ve adil bir yargılamanın yapılması talebimizdir. Amacımız sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasıdır," diyen Ayşe Ateş, son bir buçuk aydır aldığı tehditler üzerine koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik önlemleri altında yaşadığını ifade etti.

Cinayetin detayları mahkeme salonunda yankı bulurken, sanıkların ifadeleri davanın seyrini belirlemeye devam ediyor.