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Sinan Ateş Cinayetine Dair Bilirkişi Raporu Tamamlandı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin bilirkişi raporu, olayın detaylarını ve tetikçinin eylemlerini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:59
Sinan Ateş Cinayetine Dair Bilirkişi Raporu Tamamlandı

Sinan Ateş Cinayeti ve Bilirkişi Raporu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve akademisyen Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022 tarihinde yaşamını yitirmesine neden olan olayın detaylarına ışık tutan yeni bir bilirkişi raporu, dava dosyasına sunuldu.

Olay Anının Görüntü Analizi

Raporda, cinayetin gerçekleştiği Kızılırmak Mahallesi 1156. Sokak'taki güvenlik kameraları görüntülerinin incelendiği belirtildi. Tetikçi Eray Özyağcı'nın, Sinan Ateş'e "defaten ateş ettiği" ve bu olay sırasında başka bir saldırganın bulunmadığı vurgulandı.

Bilirkişi Değerlendirmeleri

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Özyağcı'nın olaydan yaklaşık 35 dakika önce yerinde beklediği, Ateş ve yanındaki iki kişinin geldiği sırada yaptığı eylemler detaylandırıldı. Saat 13.34’te gerçekleşen saldırıda, Özyağcı’nın ilk ateş açtığı ve Ateş'in bu saldırı sonucu yere düştüğü ifade edildi.

Ateş Sonrası Gelişmeler

Raporda, Özyağcı'nın sadece Ateş'e değil, yanındaki Selman Bozkurt'a da ateş açarak yaraladığı, Ahmet Keçik'in ise kendini korumak için bir araca sığındığı bilgisi yer aldı. Keçik'in yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak ateş ettiği de raporda belirtildi.

Davanın Süreci

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açılan davada toplam 22 sanık "tasarlayarak kasten öldürme" ve diğer benzer suçlarla yargılanıyor. Dava süreci 30 Eylül'de devam edecek.

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