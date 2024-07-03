Sinan Ateş davasında 3.gün: Doğukan Çep'in Kılıçdaroğlu Taklidi Mahkemeyi Şaşırttı!

Çep, duruşma sırasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında paylaştığı "bur-da-yım" videosunu taklit etti. Bu olay, salonda bulunanları şaşırtırken, duruşmaya katılanlar arasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da yer aldı.

Duruşmada, sanıkların ve taraf avukatlarının yanı sıra müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da hazır bulundu. İlk duruşmada 8, ikinci duruşmada ise 13 sanığın savunması dinlenmişti. Bugünkü duruşmada ise son sanık Umut Ersoy'un avukatının duruşmada olmaması nedeniyle avukat beyanlarının alınmasına geçilmişti.



Sinan Ateş davası, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir süreç olarak devam ediyor.

