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Sinan Ateş davasında mahkemede gergin anlar! Mahkeme başkanından sert uyarı...

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş cinayeti davasının ikinci gününde mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, sanıkların savunmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:33
Sinan Ateş davasında mahkemede gergin anlar! Mahkeme başkanından sert uyarı...

Duruşma sırasında, tutuklu sanık polis memuru Murat Can Çolak, suçlamaları reddederek, tetikçi Eray Özyağci'yi İstanbul'dan Ankara'ya getirdiğini kabul etmediğini belirtti. Çolak, diğer sanıklarla birlikte Ankara'ya gittiklerini ancak Özyağci'yi tanımadığını ve olay tarihinde kendisine ulaşan bilgiler olmadığını iddia etti.

Diğer bir sanık Ufuk Köktürk ise, sanık Doğukan Çep ile cezaevinde tanıştıklarını ve olay tarihinde kendisine borç talep ettiğini söyledi. Köktürk, Ateş'in cinayetinden haberdar olmadığını ve borcunu arkadaşından aldığı parayla ödediğini savundu.

Mahkeme Başkanının Sert Çıkışı

Mahkeme başkanı, duruşma salonundaki gerginliğe sert tepki göstererek, avukatların tartışmayı sonlandırmasını istedi. Başkan, savunma hakkının aşılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Müvekkillerinize bir şeyi ispat edeceksiniz diye savunma hakkını aşmanıza müsaade etmem. Sabrımız da bir yere kadar." dedi.

Müşteki Avukatların Tepkisi

Duruşma sırasında müşteki avukatlarından biri ile mahkeme başkanı arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında, bir avukatın salondan çıkarılması gerginliği artırdı. Ancak duruşma başkanının talimatıyla durum kontrol altına alındı ve duruşmaya öğle arası verildi.

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