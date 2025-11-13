Sinan Ergen, Zonguldak Toptancılar Sokağı Esnafıyla Görüştü

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Fevzipaşa Caddesi Toptancılar Sokağı’nda esnafın aydınlatma, trafik ve asayiş taleplerini dinledi; denetim sözü verdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:04
Sinan Ergen, Zonguldak Toptancılar Sokağı Esnafıyla Görüştü

Sinan Ergen, Zonguldak Toptancılar Sokağı Esnafıyla Görüştü

Esnafın şikâyetleri: Aydınlatma, trafik ve asayiş

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Fevzipaşa Caddesi Toptancılar Sokağı’nda esnaflarla bir araya gelerek bölgenin öncelikli sorunlarını dinledi.

Esnaflar, özellikle sokakta yaşanan trafik ve asayiş problemlerine dikkat çekti. Geceleri aydınlatma yetersizliği nedeniyle güvenlik ve huzur kaygısı yaşandığını belirten işletme sahipleri, sokak lambalarının iyileştirilmesini talep etti.

Ayrıca, trafiğe kapalı olan sokakta kuryelerin motosikletlerle hız yaparak yayalar için tehlike oluşturduğunu ve sık sık kaza riski yaratan ihlallerin yaşandığını vurguladılar. Esnaflar, kurye ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artırılması ve gerekirse cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Ziyarette esnafın taleplerini dinleyen Ergen, "İstek ve talepleri değerlendirerek elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, Asayiş Şube Müdür Vekili Yasin Çelik ve Trafik Şube Müdür Vekili Mesur Tiryaki de katıldı.

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN ERGEN, FEVZİPAŞA CADDESİ TOPTANCILAR SOKAĞI'NDA ESNAFLAR İLE BİR...

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN ERGEN, FEVZİPAŞA CADDESİ TOPTANCILAR SOKAĞI'NDA ESNAFLAR İLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de