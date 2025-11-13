Sinan Ergen, Zonguldak Toptancılar Sokağı Esnafıyla Görüştü

Esnafın şikâyetleri: Aydınlatma, trafik ve asayiş

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Fevzipaşa Caddesi Toptancılar Sokağı’nda esnaflarla bir araya gelerek bölgenin öncelikli sorunlarını dinledi.

Esnaflar, özellikle sokakta yaşanan trafik ve asayiş problemlerine dikkat çekti. Geceleri aydınlatma yetersizliği nedeniyle güvenlik ve huzur kaygısı yaşandığını belirten işletme sahipleri, sokak lambalarının iyileştirilmesini talep etti.

Ayrıca, trafiğe kapalı olan sokakta kuryelerin motosikletlerle hız yaparak yayalar için tehlike oluşturduğunu ve sık sık kaza riski yaratan ihlallerin yaşandığını vurguladılar. Esnaflar, kurye ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artırılması ve gerekirse cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Ziyarette esnafın taleplerini dinleyen Ergen, "İstek ve talepleri değerlendirerek elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, Asayiş Şube Müdür Vekili Yasin Çelik ve Trafik Şube Müdür Vekili Mesur Tiryaki de katıldı.

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN ERGEN, FEVZİPAŞA CADDESİ TOPTANCILAR SOKAĞI'NDA ESNAFLAR İLE BİR ARAYA GELDİ.