Sinanbey'de Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi Şubat'ta Açılacak

İnegöl Sinanbey'de Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi Şubat ayında açılacak; 3 hekimle yaklaşık 8 bin kişiye hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:20
Sinanbey Mahallesi'nde, arsa tahsisi İnegöl Belediyesi tarafından yapılan ve inşaat çalışmaları hayırsever Selçuk Armağan tarafından yürütülen Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezinin Şubat ayında hizmete girmesi hedefleniyor. Merkez tamamlandığında yaklaşık 8 bin civarında vatandaş faydalanacak.

İnceleme ve yetkililer

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile hayırsever Selçuk Armağan inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemede İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ve Sinanbey Mahallesi Muhtarı Kenan Alkuş da hazır bulundu; yapım çalışmaları ve merkezin işleyişine dair bilgiler paylaşıldı.

Başkan Taban şu ifadeleri kullandı: "Bugün Sinanbey Mahallemizdeyiz. Burada Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Öncelikle ben Kaymakamımıza, Sağlık Müdürümüze, Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yüklenicimiz Selçuk Armağan ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada arsasını tahsis ettiğimiz alanda 3 hekimin yer aldığı bir Aile Sağlığı Merkezi oluşturuluyor. Sağlık çok değerli, çok kıymetli. Toplum sağlığını, halk sağlığını önemsiyoruz. Mahallelerde yaygın bir şekilde, nerede ihtiyaç varsa buralarda sağlık merkezleri oluşturup gerek Bakanlığımız gerek Belediyemiz gerekse de hayırseverlerimiz gibi modellemelerle bu alanlar içerisinde bu yapıları bir bir hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Vatandaşlarımız hastaneye gitmeden önce Aile Hekimine ulaşsın istiyoruz. Çünkü Aile Hekimimiz tüm fertlerin sağlığını yakinen takip eden bir konumda. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sistem çok kıymetli bir sistem. Yurt dışında sağlığın ne kadar pahalı ve ne kadar maliyetli olduğunu da biliyoruz. Biz burada bu sağlık sistemini vatandaşımızın mahallesine kadar indirgemiş durumdayız" dedi.

Proje detayları

7 Mayıs 2025 tarihinde Bursa Valiliği'nde protokolü imzalanan aile sağlığı merkezi, İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği 230 m2 arsa üzerinde yükseliyor. Merkezin kapalı alanı 163 m2 olup, 9 araçlık otopark bulunuyor.

Hizmete girdiğinde merkezde 3 hekim görev yapacak. Tesis; 3 muayene odası, tıbbi müdahale odası, gebe izlem odası, aşı ve emzirme odaları, ofis alanları ve gerekli ıslak hacimleri barındıracak. Hizmetten Sinanbey ve Osmaniye Mahallesi sakinleri yararlanacak.

Başkan Taban, merkezin protokolünün Mayıs ayında imzalandığını hatırlatarak, "Artık bitimine de az bir zaman kaldı. İnşaat tamamlandıktan sonra Sağlık Müdürlüğümüz burayla ilgili ihtiyaç olan personel görevlendirme sürecini tamamlayacak. Akabinde de vatandaşlarımız burada aile hekimlerinden hizmetlerini alıyor olacaklar. Ben tekrar hayırseverimize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimiz şehrimiz adına çok kıymetli. Dolayısıyla Selçuk Armağan ailesine çok teşekkür ediyorum. Buradan hizmet alanlardan da hayır duasını alacaklar." ifadelerini kullandı.

Devlet-belediye-hayırsever iş birliğiyle kurulan bu model, vatandaşın kendi mahallesinde kaliteli sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

