Sınav Dönemlerinde Gece Çalışmanın Zararları Açıklandı

Gece Çalışmak Öğrenmeyi Olumsuz Etkiliyor

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, sınav dönemlerinde öğrencilerin genellikle gece boyunca ders çalışmasının öğrenmelerini zorlaştırdığını vurguladı. Prof. Malkoç, uyku ile öğrenme arasında kritik bir bağlantı olduğunu söyledi.

Uyku ve Öğrenme Arasındaki Bağlantı

Uyku sırasında beynin gün içinde öğrenilen bilgileri işlediğini ve belleğe yerleştirdiğini aktaran Malkoç, "Bu süreç öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi için oldukça önemlidir. Yeterince uyumamak dikkat ve hafızayı olumsuz etkiler. Buna rağmen, öğrenciler gece ders çalışmanın verimli olduğunu düşünmektedir. Bu, öğrenme kapasitelerini sınırlayan ciddi bir hatadır" dedi.

Bilişsel Bozukluklara Yol Açan Alışkanlıklar

Malkoç, insan vücudunun biyolojik olarak gündüz aktif, gece ise dinlenmeye programlandığına dikkat çekti. Gece çalışmanın ritmi bozduğunu ve öğrencilerin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak yerine yapay uyarıcılara başvurduklarını belirtti.

REM Uykusunun Önemi

Prof. Dr. Malkoç, REM uykusunun hafızayı güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Bir gecede 4 ila 5 REM döngüsü yaşanır ve bu döngülerin kaçırılması öğrencilerin öğrenme kapasitelerini düşürür" ifadelerini kullandı. Uzun vadede sağlıklı bir uyku düzeninin temel gereklilik olduğunu vurguladı.

Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Uykusuzluğun genel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini dile getiren Malkoç, uyku düzeninin bozulmasının zihinsel ve fiziksel sağlığı tehdit ettiğini aktardı. Uzun süreli uykusuzluğun kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığına yol açabileceğini belirtti.

İleri Dönemdeki Sağlık Riskleri

İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülkü Tosun ise sınav dönemlerinde öğrencilerin kısa süreli bellekle sınavları geçmeye çalıştığını belirtti. Ancak, düzenli çalışma alışkanlığının kalıcı başarı için çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Bu süreçte, öğrencilerin uyku alışkanlıklarına gereken önemi vermesinin hayati bir gereklilik olduğunu söyleyen Tosun, uyku için ideal saatlerin 23.00 ile 04.00 arasında olduğunu ifade etti. Öğrenciler, sınav başarılarını sürdürmek için uyku düzenlerini ihmal etmemelidir.