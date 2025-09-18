Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden Sınavsız İkinci Üniversite İmkanı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kariyerinde yön değiştirmek veya mevcut bilgisini derinleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite kapılarını açıyor. Program kapsamında sunulan ön lisans programları, istihdam odaklı müfredatıyla on binlerce adayı bekliyor.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: Finans Sektöründe Fırsatlar

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı, mezunlarına finans ve muhasebe alanında aranan yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor. Program mezunları; mali müşavirlik büroları, büyük şirketlerin finans ve muhasebe departmanları, bankalar, vergi daireleri ve denetim firmaları gibi geniş bir istihdam yelpazesinde iş bulma imkânına sahip olabiliyor.

Ayrıca programdan mezun olanlar, akademik veya daha üst düzey idari pozisyonlara yönelmek isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapma fırsatı da elde edebilmektedir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği: Sağlık Sektöründe Yönetici Yetiştirme

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programı, sağlık sektöründe yönetici pozisyonlarını hedefleyen adaylar için tasarlanmıştır. Program, sağlık işletmelerinin yönetimi, hasta hakları ve hizmet kalitesi, sağlık sigortacılığı, medikal pazarlama ve finansman gibi kritik alanlarda donanım kazandırmaktadır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları

Anadolu Üniversitesi'nin duyurusuna göre İkinci Üniversite programlarına geniş bir aday grubu başvurabiliyor. Başvuru yapabilecekler şunlardır:

- En az lise veya dengi bir okuldan mezun olanlar (yeni kayıt).

- Meslek Yüksekokulu veya Açıköğretim Fakültesi'nin herhangi bir ön lisans programından mezun olanlar (dikey geçiş imkânı için).

- Halihazırda örgün bir bölümde okurken aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi'nde de öğrenim görmek isteyen öğrenciler (yatay geçiş).

- Herhangi bir yükseköğretim programından (ön lisans, lisans) mezun olmuş veya halen okumakta olanlar (ikinci üniversite kapsamında).

- Daha önce Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olmuş olanlar.

- Yurt dışından mezun olmuş ve denklik belgesine sahip olan adaylar.

Ancak, başvurmak istenen programa halihazırda kayıtlı olan öğrencilerin başvuru yapamayacağı önemle belirtilmektedir.

Anadolu Üniversitesi'nin sunduğu bu programlar, farklı disiplinlerde bilgi sahibi olmayı ve iş piyasasında rekabet avantajı kazanmayı hedefleyen adaylar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor.