Sincan Belediyesi'nden Çanıllı Camii'ne Tadilat Desteği

Fırtına nedeniyle yıkılan cami için belediyeden tamir sözü

Sincan Belediyesi, Ankara’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle Ayaş’ta yıkılan camiye maddi destekte bulunacağını açıkladı.

Ankara’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Ayaş’a bağlı Çanıllı köyünü olumsuz etkiledi; köyde bulunan cami kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Çanıllı Köyü’ndeki camii tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bu kapsamda Çanıllı köyünü ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hasar gören caminin tadilatına destek olacağını ifade etti.

"Arkadaşlar ilgili tespitlerinizi yapın. Elimizden geleni yapalım burayı hep birlikte ayağa kaldıralım. Benim tahminimden daha fazla zarar görmüş, Allah muhafaza etmiş, daha beterinden korumuş. Can kaybı olmamasına şükür, hepiniz büyük bir tehlike atlattınız" dedi.

Başkan Ercan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgede incelemelerde bulunup afetin izlerini silmek için çalışmalara başlanacağını belirtti.

