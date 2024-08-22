Sincan'da Balkondan Ateş Açan Zanlı Tutuklandı

Sincan'daki Olayın Ayrıntıları

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 16 Ağustos'ta Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde bir kişi, evinin balkonundan av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı. Olayın hemen ardından güvenlik güçleri bölgeye intikal etti.

Polis Operasyonu ve Tutuklama

İhbarın ardından bölgeye özel harekat ve müzakereci polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaklaşık iki saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Hakan Ç., polis memurlarının üzerine doğru koşunca, özel harekat polisleri tarafından uyarılmak amacıyla 3 el ateş edildi. Hakan Ç.'nin bu sırada ateş açması üzerine operasyon ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Ç., olay sonrası 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin evine yapılan baskında, av tüfeği, dolu şarjör ve bir tabanca bulundu.

Geçmişteki Suç Kayıtları ve Uzaklaştırma Tedbiri

Hakan Ç.'nin daha önce "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından kaydı bulunduğu, eşinin şikayetleri sonucu daha önce 3 kez hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenildi. Adli Süreç

Hastanede tedavi edildikten sonra Ankara Batı Adliyesi'ne getirilen Hakan Ç., savcılıkta verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.