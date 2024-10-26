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Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:07
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in Kuzeybatısında Deprem Felaketi

Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi, akşam saatlerinde 5,5 büyüklüğünde bir depremin etkisi altında kaldı. Bu sarsıntının merkez üssü, Aksu iline bağlı Kuçar ilçesi olarak belirlendi.

CENC Açıklama Yaptı

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre olarak kaydedildi. İlk verilere göre, bu sarsıntı sonucunda can kaybı veya önemli bir hasar bildirilmedi.

Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgedeki jeolojik yapının etkisiyle meydana geldiğini belirtiyor. Depremler her zaman risk taşımaktadır, ancak ilk değerlendirmelere göre bu sefer halk için büyük bir tehlike oluşturmadığı görülüyor.

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