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Sincar'da Yezidilerin bekleyişi sürüyor: Terör nedeniyle dönemedikleri evleri için çağrı yapıyorlar

Sincar'daki Yezidi halkı, DEAŞ'ın işgali sonrası PKK terörünün sürdüğü bölgelerine geri dönememenin acısını yaşıyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:46
Sincar'da Yezidilerin bekleyişi sürüyor: Terör nedeniyle dönemedikleri evleri için çağrı yapıyorlar

Sincar'ın Zorlu Durumu

DEAŞ terör örgütünün Sincar'ı işgali üzerinden 10 yıl geçti, ancak Yezidi halkı hala evlerine dönmenin hayalini kuruyor. PKK'nın bölgede varlığı, Yezidilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü engelliyor. Duhok'taki mülteci kamplarında yaşayan Yezidiler, zorlu yaşam koşullarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Gopel Köyü'nden İsmail Guli Mahmud'un Açıklamaları

Sincar'ın Gopel köyünden olan İsmail Guli Mahmud, AA'ya yaptığı açıklamada, "Sincar'da emniyet yok. Durum çok kötü. PKK ve Haşdi Şabi gibi silahlı gruplar var ve... Su, elektrik yok. Gittiğimde suyu satın almak zorunda kalacağım. Temel sorunlarla başa çıkamıyoruz. Döndüğümüzde kalacak bir evimiz yok," dedi.

Irak Hükümetine Çağrı

Mahmud, Irak hükümetine çağrıda bulunarak, geri dönen Yezidilere evlerini yapmaları için mali destek sağlaması gerektiğini ifade etti. "Evine dönmek isteyenlere iş imkanı sunulmuyor. Hükümetin vereceği 4 milyon dinar (yaklaşık 2 bin 700 dolar) çok yetersiz. Bu parayla bir oda bile yapamazsınız," diye ekledi.

Geri Dönüşteki Engel: Güvenlik Sorunları

Yezidi bireyler, Sincar bölgesinin istikrara kavuşması halinde geri dönmeyi arzuladıklarını belirtiyor. Mahmud, "Sincar güvenli hale gelirse döneriz. Ancak şu an gidenler tekrar kamplara geri dönmek zorunda kalıyor," ifadelerine yer verdi.

Yezidi Kadınlarının Durumu

Sincar'ın Tilbenat köyünden Salim Kori, 3 Ağustos 2014 tarihinin kendileri için acı bir gün olduğunu belirtti. "Annelerimiz ve kız kardeşlerimiz hala DEAŞ'ın elinde. Kadınlarımızı kurtaramadık," diyen Kori, kamplardaki yaşamın çekilmez olduğunu dile getirdi.

Silahlı Gruplar ve Yönetim Sorunları

Kori ayrıca, "Sincar'ın idaresinin kimin elinde olduğunu bilmiyoruz. Orada hala kaymakam yok. Kim yönetecek orayı?" ifadelerini kullanarak bölgedeki karışıklıkların geri dönüşleri nasıl etkilediğini vurguladı.

Laleş Tapınağı'ndan Cerdo'nun Uyarıları

Yezidilerin kutsal mekanlarından Laleş Tapınağı'nın sorumlusunun açıklamalarına yer veren Cerdo, "Sincar'da güvenlik yok. Yasa dışı silahlı grupların varlığı sürüyor," derken uluslararası kamuoyunun Yezidilerin sorunlarına kayıtsız kaldığını belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Sonuç olarak, Irak hükümetinin Sincar'daki sorunları çözmek için acil adımlar atması gerektiğini söyleyen Cerdo, "Sincar anlaşması uygulanmıyor. Yezidilerin evlerine dönebilmesi için şartların uygun hale getirilmesi gerekli," diyerek çağrıda bulundu.

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