Sincik İnlice'de 'Yüz Fidan Projesi' ile Öğrenciler Fidan Dikti
Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi'nde gerçekleştirilen 'Yüz Fidan Projesi' kapsamında geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Katılanlar
Etkinliğe Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, İnlice Belde Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Sincik İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Emre Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik ve Amaç
Okullar öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu. Katılımcılar, geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti.
"YÜZ FİDAN PROJESİ" KAPSAMINDA ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNE BAĞLI İNLİCE BELDESİ’NDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.