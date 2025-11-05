Sincik İnlice'de 'Yüz Fidan Projesi' ile Öğrenciler Fidan Dikti

Adıyaman Sincik İnlice'de 'Yüz Fidan Projesi' kapsamında öğrenciler ve yetkililer fidan dikti; doğa sevgisi ve çevre bilinci vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:10
Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi'nde gerçekleştirilen 'Yüz Fidan Projesi' kapsamında geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinliğe Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, İnlice Belde Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Sincik İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Emre Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik ve Amaç

Okullar öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu. Katılımcılar, geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti.

