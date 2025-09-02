Sincil (Ramallah) Taşlı Saldırısı: Filistinli Aktivistler Görüntüledi

Gönüllü gece devriyelerine taşlı saldırı, aktivistlerin sosyal medyaya yansıdı

Filistinli aktivistler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Sincil beldesinde yaşanan ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen taşlı saldırıyı görüntüledi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, belde sakinlerinden oluşan gönüllü gece devriyelerinin taşlı saldırıya uğradığı, aktivistlerin hedef alındığı ve saldırı sırasında bir aktivistin yaralılar için ambulans çağırdığı anlar yer alıyor.

Sincil'deki aktivistler, bölgede artan saldırılardan korunmak amacıyla son günlerde gece devriyeleri düzenliyor. Görüntülerde, devriyelere yönelik şiddetli taşlamanın geniş çapta kaydedildiği belirtiliyor.

Yetkililer, son günlerde İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından bölgedeki saldırıların arttığını bildiriyor. Bu saldırılar nedeniyle olaylarda 4 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 1613 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ayrıca yetkililer, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1016 Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığını ve 18 bin 500'ü aşkın kişinin gözaltına alındığını bildiriyor.

Olaylara ilişkin görüntüler ve açıklamalar, bölgedeki gerilimin sürmesine işaret ederken, insan hakları ve sivil savunma kaynakları yaşananlara ilişkin uluslararası dikkat çağrısı yapıyor.